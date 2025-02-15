«Челси» не нанёс ни одного удара в створ в матче с «Брайтоном»

Лондонский «Челси» завершил без ударов в створ ворот выездную встречу 25-го тура АПЛ с «Брайтоном» (0:3), которая состоялась 14 февраля. «Синие» нанесли по воротам соперника восемь ударов, но все они оказались неточными. «Чайки» записали на свой счёт 13 ударов по воротам лондонцев, пять из которых пришлись в створ.

Владение мячом при этом составило 70%: 30% в пользу «Челси».

Это поражение от «Брайтона» стало для «Челси» вторым за последние шесть дней. 8 февраля лондонцы также на выезде уступили «чайкам» со счётом 1:2 в игре 1/16 финала Кубка Англии.

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