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ЦСКА не заинтересован в трансфере Вильягры из «Ривер Плейт» — журналист Грова

ЦСКА не заинтересован в трансфере Вильягры из «Ривер Плейт» — журналист Грова
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Московский ЦСКА не заинтересован в приобретении полузащитника «Ривер Плейт» Родриго Вильягры.

Как сообщает журналист Герман Гарсия Грова в соцсетях, переговоры о трансфере хавбека в московский клуб заморожены. На данный момент переход аргентинца в ЦСКА маловероятен, поскольку красно-синие готовы только арендовать футболиста.

В минувшем сезоне Вильягра сыграл за «Ривер Плейт» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующий трудовой контракт игрока с нынешним клубом рассчитан до зимы 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 5,5 млн.

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