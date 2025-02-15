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Акинфеев – о Чалове: мотивацию тебе искать надо? А на заводе мотивацию искать надо?

Акинфеев – о Чалове: мотивацию тебе искать надо? А на заводе мотивацию искать надо?
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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал слова форварда Фёдора Чалова о том, что без еврокубков у игроков в РПЛ стало меньше мотивации побеждать.

«Что значит мотивацию тебе искать надо? А человек, который на заводе работает, – ему мотивацию надо искать? Он в шесть утра встает, идёт на завод. Ему, конечно, тоже надоело это все.

Дело футболиста – играть. И не надо смотреть ни на кого. Еврокубки, не еврокубки… Ты должен выходить: два часа тренировка с утра, два часа вечером, и игра. Всё. Вот это мотивация, это наркотик должен быть для тебя – в хорошем смысле слова. Пока у тебя есть контракт, ты солдат, ты должен служить своей команде», — сказал Акинфеев в сериале «Мама, мы – ЦСКА».

Напомним, Фёдор Чалов является воспитанником ЦСКА. За армейцев нападающий выступал с 2016 по 2024 год, в 2022-м россиянин играл за «Базель» на правах аренды. Форвард перешёл в ПАОК из ЦСКА минувшим летом. За этот период он принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.

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