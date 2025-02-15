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Борзыкин назвал тренера топ-клуба РПЛ, который обречён на увольнение

Борзыкин назвал тренера топ-клуба РПЛ, который обречён на увольнение
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Журналист и блогер Михаил Борзыкин выразил мнение, что главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка обречён на увольнение.

«Флегматичный Личка обречён. Открытый, приветливый тренер – большая находка для комментаторов. Но с таким кашу не сваришь. И нет никакого противоречия в том, что именно он мог взять с «Динамо» золото», — написал Борзыкин в своём телеграм-канале.

Личка возглавил «Динамо» летом 2023 года. Под руководством чешского специалиста бело-голубые провели сезон-2023/2024, завершив кампанию на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Ранее Личка работал во главе «Оренбурга», а также возглавлял брестское «Динамо» и чешский клуб «Хмел».

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