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Борзыкин считает, что Карпин вернётся в «Спартак»

Борзыкин считает, что Карпин вернётся в «Спартак»
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Журналист и блогер Михаил Борзыкин выразил мнение, что российский специалист Валерий Карпин вернётся работать в московский «Спартак».

«Когда-нибудь, если в карьере не будет поставлена точка, Карпин вернётся в «Спартак». Он бы уже вернулся, если бы сошлись все звезды на небосклоне», — написал Борзыкин в своём телеграм-канале.

Напомним, по итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

«Ростов» занимает седьмое место. «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

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