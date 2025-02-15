Константин Генич опубликовал совместное фото с Луисом Энрике

Спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич опубликовал совместную фотографию с бразильским нападающим «Зенита» Луисом Энрике.

«Самый дорогой игрок, с которым я фотографировался из РПЛ», — подписал фотографию Генич в своём телеграм-канале.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КОНСТАНТИНА ГЕНИЧА

Санкт-петербургский клуб объявил о переходе Луиса Энрике 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с сине-бело-голубыми рассчитан на четыре года с опцией продления ещё на один сезон. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Самые титулованные футбольные клубы России: