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Рубен Аморим рассказал о финансовых проблемах в «Манчестер Юнайтед»

Рубен Аморим рассказал о финансовых проблемах в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал финансовые проблемы клуба в контексте сокращений работников.

«Эти проблемы – не новые для клуба. Мы знали о правилах фэйр-плей. Проблема есть, но она не может влиять на то, как я тренирую команду и готовлюсь к матчам. Я сосредоточен на этом, а не на других вещах.

Чтобы что-то сделать, нужно продавать футболистов. Всё просто. Моя задача – готовиться к игре. Сейчас окно закрыто, мы ничего не можем поделать.

Нам нужно сфокусироваться на оставшихся матчах, а летом увидим, что произойдёт», – приводит слова тренера Sky Sports.

16 февраля «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» в матче 25-го тура АПЛ. После 24 туров турнира манкунианцы занимают 13-е место, а «шпоры» — 14-е место.

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