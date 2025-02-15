Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виктор Осимхен может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Челси»

Виктор Осимхен может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Челси»
Комментарии

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен, который этот сезон проводит в составе «Галатасарая» на правах аренды, привлекает внимание клубов АПЛ, сообщает инсайдер Николо Скира в соцсетях.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» и «Челси» рассматривают 26-летнего нигерийца как возможное подписание летом.

Клаусула Осимхена составляет € 75 млн. В текущем сезоне на счету нападающего 17 голов и 5 ассистов в 23 матчах.

Действующее трудовое соглашение Осимхена с «Наполи» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Осимхен и Хвича празднуют чемпионство «Наполи»

Материалы по теме
«Ювентус» хочет летом приобрести Тонали и Осимхена — Calciomercato
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android