Пауло Дибала получил травму колена в матче с «Порту»

Форвард «Ромы» Пауло Дибала получил травму в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Порту» (1:1).

На 20-й минуте хавбек португальцев Алан Варела ударил аргентинца по колену. Дибала упал, а врачи оказывали ему помощь несколько минут.

Пауло некоторое время провёл на поле, а на 40-й минуте Раньери заменил его на другого футболиста. На данный момент степень серьёзности повреждения и сроки восстановления игрока неизвестны.

Дибала присоединился к «Роме» на правах свободного агента из «Ювентуса» летом 2022 года. В текущем сезоне он забил 6 голов и отдал 3 передачи в 29 матчах за клуб.

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