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«ПСЖ», несмотря на наличие Сафонова, хочет приобрести топового вратаря вместо Доннаруммы

«ПСЖ», несмотря на наличие Сафонова, хочет приобрести топового вратаря вместо Доннаруммы
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«ПСЖ» серьёзно рассматривает возможность подписания вратаря «Милана» Майка Меньяна, сообщает Sky Sports.

Парижский клуб, особенно главный тренер Луис Энрике, недоволен игрой Джанлуиджи Доннаруммы и хочет усилить вратарскую позицию. Существует мнение, что недостатки Джанлуиджи не дают «ПСЖ» продолжать своё тактическое развитие.

В свою очередь, Меньян никогда не скрывал своей любви к «ПСЖ», воспитанником которого он является. Француз всё ещё не договорился о переподписании контракта с «Миланом», а парижский клуб считает его идеальным кандидатом для замены Доннаруммы.

Напомним, в летнее трансферное окно парижане приобрели российского голкипера Матвея Сафонова.

Фанаты «ПСЖ» оценили речь Сафонова на французском

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