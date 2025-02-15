«ПСЖ», несмотря на наличие Сафонова, хочет приобрести топового вратаря вместо Доннаруммы

«ПСЖ» серьёзно рассматривает возможность подписания вратаря «Милана» Майка Меньяна, сообщает Sky Sports.

Парижский клуб, особенно главный тренер Луис Энрике, недоволен игрой Джанлуиджи Доннаруммы и хочет усилить вратарскую позицию. Существует мнение, что недостатки Джанлуиджи не дают «ПСЖ» продолжать своё тактическое развитие.

В свою очередь, Меньян никогда не скрывал своей любви к «ПСЖ», воспитанником которого он является. Француз всё ещё не договорился о переподписании контракта с «Миланом», а парижский клуб считает его идеальным кандидатом для замены Доннаруммы.

Напомним, в летнее трансферное окно парижане приобрели российского голкипера Матвея Сафонова.

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