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Фото момента, в котором украинский вратарь «Бенфики» Трубин отказался пожать руку Головину

Фото момента, в котором украинский вратарь «Бенфики» Трубин отказался пожать руку Головину
Аудио-версия:
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Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин, как уже сообщалось ранее, вновь отказался от рукопожатия с российским полузащитником «Монако» Александром Головиным перед первым стыковым матчем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Игра проходила 12 февраля и завершилась победой португальского клуба со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
12 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
0 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Павлидис – 48'    
Удаления: Мусрати – 52' / нет

На предматчевом приветствии команд украинский голкипер не пожал руку российскому полузащитнику «монегасков» Головину и отвернулся от него.

Фото: Скрин с трансляции

Отметим, что «Монако» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Бенфика» — 16-я (13 очков). Ответный матч между командами состоится в Лиссабоне 18 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск.

В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10

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