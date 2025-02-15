Фото момента, в котором украинский вратарь «Бенфики» Трубин отказался пожать руку Головину

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Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин, как уже сообщалось ранее, вновь отказался от рукопожатия с российским полузащитником «Монако» Александром Головиным перед первым стыковым матчем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Игра проходила 12 февраля и завершилась победой португальского клуба со счётом 1:0.

На предматчевом приветствии команд украинский голкипер не пожал руку российскому полузащитнику «монегасков» Головину и отвернулся от него.

Фото: Скрин с трансляции

Отметим, что «Монако» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Бенфика» — 16-я (13 очков). Ответный матч между командами состоится в Лиссабоне 18 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск.

В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10