Анри: люди ставят под сомнение, что Мбаппе и Холанд станут преемниками Месси и Роналду

Бывший форвард «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнениями по поводу форвардов «Реала» и «Манчестер Сити» Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда после их очного матча в стыковом этапе Лиги чемпионов (3:2).

«Килиану, по-моему, можно дать больше времени. Это игрок, пытающийся играть на позиции девятки уже полтора года. В «ПСЖ» пробовали использовать его в этой роли, но это не совсем сработало. Сейчас он играет так в «Реале», крупнейшем клубе Европы. Ему нужно адаптироваться к этому.

Холанд играет на позиции нападающего с самого начала карьеры. Мы думали, что эти двое станут преемниками Месси и Роналду. Но теперь, вместо того чтобы окончательно утвердиться в этом статусе, люди продолжают подвергать сомнению их игру. Хотя не статистику – потому что с точки зрения голов их цифры просто удивительны.

Будь я тренером, я бы выбрал Мбаппе – без колебаний. Потому что он отдаёт, предлагает себя, создаёт вариативность. Тренеру удобно: он может играть справа, слева и в центре. Может ли Холанд играть на любой другой позиции, кроме девятки?», – приводит слова Анри Daily Mail.

В этом сезоне 26-летний Мбаппе забил 23 гола и отдал 3 ассиста в 37 матчах за клуб и сборную. 24-летний Холанд отличился 33 мячами и 3 результативными передачами в 40 играх.

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