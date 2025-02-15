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Голевой пас Суареса помог «Интер Майами» с Месси в составе уйти от поражения с «Орландо»

Голевой пас Суареса помог «Интер Майами» с Месси в составе уйти от поражения с «Орландо»
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В Тампе (США) проходил товарищеский матч между американскими «Интер Майами» и «Орландо Сити». Игра завершилась ничьей со счётом 2:2.

В составе «Интер Майами» голы забивали Тадео Алленде и Фафа Пекулт. Результативную передачу в свой актив записал уругвайский нападающий Луис Суарес. Лионель Месси голевыми действиями не отметился, проведя на поле 75 минут.

У «Орландо» забивали Мартин Оджеда и Рамиро Энрике.

Напомним, первый официальный матч «Интер Майами» проведёт со «Спортинг Канзас-Сити» 19 февраля. Следующая игра состоится 22 февраля с «Нью-Йорк Сити». Этот матч будет первым для клуба в новом сезоне МЛС.

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