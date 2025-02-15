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Жедсон Фернандеш согласился перейти в «Спартак», предложивший за него € 25 млн — источник

Жедсон Фернандеш согласился перейти в «Спартак», предложивший за него € 25 млн — источник
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26-летний полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш согласился на переход в «Спартак», сообщает журналист Тугба Хачибайрамоглу.

По сведениям источника, московский клуб предложил игроку оклад в € 4 млн, чем убедил футболиста принять предложение переехать в Россию. Однако окончательное решение всё равно остаётся за президентом «Бешикташа» Сердалом Адали. Также туркам необходимо заручиться согласием «Бенфики», поскольку португальский клуб должен получить 50% от суммы этого трансфера.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал предложение «Бешикташу» в размере € 25 млн за покупку 26-летнего Фернандеша. Фернандеш выступает в составе «Бешикташа» с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 114 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 15 результативными передачами.

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