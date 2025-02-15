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Отец Саласара, которого связывают с «Зенитом», ответил на вопрос о будущем футболиста

Отец Саласара, которого связывают с «Зенитом», ответил на вопрос о будущем футболиста
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Хосе Луис Салазар, отец полузащитника «Браги» Родриго Саласара, которого долгое время связывают с санкт-петербургским «Зенитом» в контексте скорого трансфера, ответил на вопрос о ситуации с будущим игрока.

«Мы с Родриго находимся в Португалии. Сейчас с ним смотрим, сменит он команду или нет. Что касается ситуации в сборной, то у него был ряд травм, из-за которых его не вызвали, но Бьелса учитывает его. Он также знает, что на этой позиции большая конкуренция в национальной команде», — приводит слова Саласара старшего La Oral Deportiva.

Ранее сообщалось, что переход Саласара в санкт-петербургский клуб находится под угрозой срыва. Он уже был на сборах «Зенита», однако покинул их из-за того, что «Брага» не может согласовать с российским клубом процесс и гарантии оплаты возможного трансфера.

Мегатрансфер «Зенита». «Спартак» распускает игроков. ПЛН #89

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