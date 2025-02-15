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У Малкома случился конфликт с фанатами «Аль-Хиляля», от него потребовали уйти из клуба

У Малкома случился конфликт с фанатами «Аль-Хиляля», от него потребовали уйти из клуба
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В пятницу, 14 февраля, завершился матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Эр-Рияд». Игра проходила на стадионе «Принц Фейсал бин Фахд» в Эр-Рияде и закончилась со счётом 1:1. После окончания встречи у игроков «Аль-Хиляля» Малкома и Сергея Милинковича-Савича произошёл конфликт с фанатами клуба.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 20-й тур
14 февраля 2025, пятница. 20:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
1 : 1
Эр-Рияд
Эр-Рияд
0:1 Конате – 45+1'     1:1 Аль-Давсари – 60'    

Активные фанаты выражали недовольство уровнем игры и самоотдачей игроков, а Малком и Милинкович-Савич вступили в конфликт с трибунами. В соцсетях болельщики «Аль-Хиляля» попросили проявить уважение к зрителям, а также заявили, что завоевание титулов для клуба — обыденность даже без бразильца и серба. Некоторые фанаты в комментариях потребовали от футболистов покинуть клуб.

Ранее была информация о том, что Малком хочет вернуться в «Зенит», так как не ощущает себя ценным футболистом в саудовском клубе.

В текущем сезоне на счету бразильца пять голов и пять результативных передач в 17 матчах. У Милинковича-Савича — девять голов и три результативные передачи в 19 играх.

«Аль-Хиляль» идёт вторым в чемпионате, отставая от имеющего один матч в запасе «Аль-Иттихада» на одно очко.

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