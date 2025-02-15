Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» готов выкупить Уокера у «Сити» за € 5 млн, игрок счастлив в новом клубе — Скира

«Милан» готов выкупить Уокера у «Сити» за € 5 млн, игрок счастлив в новом клубе — Скира
Аудио-версия:
Комментарии

34-летний правый защитник Кайл Уокер доволен своими первыми неделями в «Милане» и хочет продолжить карьеру в итальянском гранде, который арендовал его у «Манчестер Сити» в минувшем январе. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «россонери» обладают правом выкупа Уокера у «горожан» за € 5 млн и могут активировать данную опцию. При этом «Милан» также может попросить «Манчестер Сити» о небольшой скидке.

В нынешнем сезоне Уокер принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Кайл Уокер Подробнее
Материалы по теме
«Ман Сити» нашёл замены Де Брёйне и Уокеру и готов потратить € 200 млн на новых игроков

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android