«Милан» готов выкупить Уокера у «Сити» за € 5 млн, игрок счастлив в новом клубе — Скира

34-летний правый защитник Кайл Уокер доволен своими первыми неделями в «Милане» и хочет продолжить карьеру в итальянском гранде, который арендовал его у «Манчестер Сити» в минувшем январе. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «россонери» обладают правом выкупа Уокера у «горожан» за € 5 млн и могут активировать данную опцию. При этом «Милан» также может попросить «Манчестер Сити» о небольшой скидке.

В нынешнем сезоне Уокер принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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