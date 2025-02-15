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Голкипер «Тоттенхэма» Викарио восстановился после травмы и может выйти на игру с «МЮ»

Голкипер «Тоттенхэма» Викарио восстановился после травмы и может выйти на игру с «МЮ»
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу сообщил, что вратарь «шпор» Гульельмо Викарио восстановился после травмы и готов выйти на поле в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» в воскресенье, 16 февраля.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вик — один из тех, кто вернулся раньше срока. Он очень хорошо тренировался вне команды в течение двух недель. За последние 10 дней он снова влился в команду и полностью погрузился в тренировки, так что он в хорошей форме, а это значит, что он будет доступен для нас», — приводит слова Постекоглу сайт «Тоттенхэма».

Напомним, 28-летний голкипер не выходил на поле с тех пор, как сломал лодыжку в матче 12-го тура с «Манчестер Сити» (4:0) 23 ноября. Отметим, что тогда вратарь доиграл тот матч. Викарио стал футболистом «Тоттенхэма» летом 2023 года. В нынешнем сезоне на его счету участие в 15 матчах, в которых он пропустил 15 голов и четырежды сыграл «на ноль».

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