«Байер» — «Бавария»: во сколько начнётся матч Бундеслиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 15 февраля, состоится матч 22-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 54 очка за 21 матч. «Байер» заработал 46 очков после 21 игры. Подопечные Хаби Алонсо располагаются на второй строчке.

Материалы по теме Официально «Бавария» объявила о продлении контракта с Мусиалой

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: