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«Байер» — «Бавария»: во сколько начнётся матч Бундеслиги, где смотреть трансляцию

«Байер» — «Бавария»: во сколько начнётся матч Бундеслиги, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 15 февраля, состоится матч 22-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Германия — Бундеслига . 22-й тур
15 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 54 очка за 21 матч. «Байер» заработал 46 очков после 21 игры. Подопечные Хаби Алонсо располагаются на второй строчке.

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