Григорян: для меня Луис Энрике — это больше про спецэффекты

Российский тренер Александр Григорян поделился мнением о перспективах новоиспечённого крайнего нападающего «Зенита» Луиса Энрике.

«Для меня Луис Энрике — это больше про спецэффекты. Его приверженность к игре пяткой, безусловно, эффективна. Можно говорить, что он владеет искусством футбола. Но для меня фланговый футболист должен, прежде всего, ускорять игру команды. Луис Энрике может обыгрывать, но нельзя сказать, что он полностью забетонирует свой фланг. Вовсе нет», — заявил Григорян в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Сине-бело-голубые объявили о переходе Луиса Энрике из «Ботафого» 20 января. Контракт 24-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 39 очков и на текущий момент занимают второе место после «Краснодара», который также заработал 39 очков. В 1-м туре после возобновления чемпионата России «Зенит» встретится с московским ЦСКА. Игра состоится 1 марта и начнётся в 16:30 мск.

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