«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00 мск

Сегодня, 15 февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 41 очко за 24 встречи. «Ньюкасл» также заработал 41 очко после 24 игр, но располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 57 очков за 24 игры.

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