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«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00 мск

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00 мск
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Сегодня, 15 февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 41 очко за 24 встречи. «Ньюкасл» также заработал 41 очко после 24 игр, но располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 57 очков за 24 игры.

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