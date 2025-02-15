Симеоне объяснил, почему считает «Барселону» лучшей командой в Ла Лиге
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о «Барселоне», с которой его команде предстоит сыграть в полуфинале Кубка Испании. Встреча состоится 25 февраля.
Кубок Испании . Semi Finals. 1-й тур
25 февраля 2025, вторник. 23:30 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
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П2
«Барса» — лучшая и самая играющая команда в Ла Лиге. Они блестяще атакуют, а их показатели в этом сезоне говорят сами за себя», — приводит слова Симеоне Cadena Ser.
После 23 туров испанской Примеры «Барселона» набрала 48 очков и занимает третье место. «Атлетико» заработал 49 очков и располагается на второй строчке. В 24-м туре Ла Лиги «матрасники» сыграют с «Сельтой». В свою очередь, каталонский клуб встретится с «Райо Вальекано».
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