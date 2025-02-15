Главный тренер «Арсенала» Артета рассказал, как Хаверц получил травму

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета вспомнил момент, когда нападающий команды Кай Хаверц получил травму. Ранее стало известно, что футболист не сможет принять участия в матчах команды до конца нынешнего сезона.

«Мы отлично проводили время в Дубае, восстанавливались, тренировались, отдыхали, а потом совершенно неожиданно случилась травма. Кай собирался остановить мяч после розыгрыша стандартного положения, затем потянул ногу и почувствовал, что у него растянулась подколенная мышца», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Хаверц выступает за «Арсенал» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл 34 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал пять результативных передач. Действующий контракт Кая с «Арсеналом» рассчитан до конца июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость немецкого игрока в € 75 млн.