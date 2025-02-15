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Главный тренер «Арсенала» Артета рассказал, как Хаверц получил травму

Главный тренер «Арсенала» Артета рассказал, как Хаверц получил травму
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета вспомнил момент, когда нападающий команды Кай Хаверц получил травму. Ранее стало известно, что футболист не сможет принять участия в матчах команды до конца нынешнего сезона.

«Мы отлично проводили время в Дубае, восстанавливались, тренировались, отдыхали, а потом совершенно неожиданно случилась травма. Кай собирался остановить мяч после розыгрыша стандартного положения, затем потянул ногу и почувствовал, что у него растянулась подколенная мышца», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Хаверц выступает за «Арсенал» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл 34 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал пять результативных передач. Действующий контракт Кая с «Арсеналом» рассчитан до конца июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость немецкого игрока в € 75 млн.

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