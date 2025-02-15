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Relevo: Анчелотти доработает контракт до конца, если «Реал» выиграет Ла Лигу или ЛЧ

Relevo: Анчелотти доработает контракт до конца, если «Реал» выиграет Ла Лигу или ЛЧ
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В мадридском «Реале» продолжают доверять главному тренеру команды Карло Анчелотти и на текущий момент не планируют его увольнять, однако решающее значение окажут результаты «сливочных». Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, в случае, если по окончании нынешнего сезона «Королевский клуб» выиграет чемпионат Испании или Лигу чемпионов, то итальянский специалист останется в нём до завершения своего контракта, рассчитанного до лета 2026 года. При условии отсутствия успехов в этих турнирах Анчелотти с наибольшей вероятностью будет уволен.

После 23 туров Ла Лиги «Реал» с 50 очками занимает первое место.

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