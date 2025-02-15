Главный тренер «Арсенала» Артета рассказал, кем заменит травмированного Хаверца

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, кем заменит травмированного нападающего Кая Хаверца. Ранее стало известно, что футболист не сможет принять участия в матчах команды до конца нынешнего сезона.

«Очевидно, что теперь, с учётом количества минут и доступности игроков, у всех будет больше возможностей. Итан [Нванери] играл на позиции атакующего полузащитника и на правом фланге, и я думаю, что там он был действительно хорош, так что тут всё в порядке.

Рахим [Стерлинг] в последнее время стал играть гораздо чаще, и он заслужил это. То же касается и Лео [Троссарда], который, вероятно, будет играть на двух или трёх разных позициях. Это относится ко всем нам, мы много раз об этом говорили. Это повышает ценность разных игроков.

Есть определённые вещи, к которым нам придётся адаптироваться, и это открывает новые возможности, поскольку у нас будет другая линия нападения, состоящая из очень непредсказуемых футболистов, которые хороши в игре один на один, очень креативных, очень острых. Это создаст проблемы для соперников», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Напомним, Хаверц получил повреждение во время тренировки «канониров» в Дубае.