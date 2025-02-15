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Главный тренер «Арсенала» Артета рассказал, кем заменит травмированного Хаверца

Главный тренер «Арсенала» Артета рассказал, кем заменит травмированного Хаверца
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, кем заменит травмированного нападающего Кая Хаверца. Ранее стало известно, что футболист не сможет принять участия в матчах команды до конца нынешнего сезона.

«Очевидно, что теперь, с учётом количества минут и доступности игроков, у всех будет больше возможностей. Итан [Нванери] играл на позиции атакующего полузащитника и на правом фланге, и я думаю, что там он был действительно хорош, так что тут всё в порядке.

Рахим [Стерлинг] в последнее время стал играть гораздо чаще, и он заслужил это. То же касается и Лео [Троссарда], который, вероятно, будет играть на двух или трёх разных позициях. Это относится ко всем нам, мы много раз об этом говорили. Это повышает ценность разных игроков.

Есть определённые вещи, к которым нам придётся адаптироваться, и это открывает новые возможности, поскольку у нас будет другая линия нападения, состоящая из очень непредсказуемых футболистов, которые хороши в игре один на один, очень креативных, очень острых. Это создаст проблемы для соперников», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Напомним, Хаверц получил повреждение во время тренировки «канониров» в Дубае.

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