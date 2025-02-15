Тарханов — о Карпине в «Динамо»: если Личка не справится, нужно будет что-то менять

Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о возможном назначении Валерия Карпина, возглавляющего «Ростов», в московское «Динамо».

«Возможное назначение Карпина в «Динамо» — это нормально. Если Личка не справится, то нужно будет что-то менять, а Карпин — хорошая кандидатура на пост главного тренера, правда, он не динамовец. «Динамо» чего-то не хватает, поэтому нет стабильности, хотя в команде хорошие футболисты, показывающие хорошие матчи.

Не знаю, что будет с «Ростовом» после ухода Карпина. Всё зависит от того, кто придёт на его место. У ростовчан хорошая команда, которая не претендует на медали и играет не особо стабильно, но при этом имеет свой стиль игры. Если сравнивать уровень футболистов «Динамо» и «Ростова», естественно, у динамовской команды он будет выше», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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