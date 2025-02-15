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«Барселона» работает над продлением контрактов с несколькими лидерами команды — MD

«Барселона» работает над продлением контрактов с несколькими лидерами команды — MD
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Спортивный директор «Барселоны» Деку подготавливает план по продлению контрактов с нападающими Ламином Ямалем и Рафиньей, а также с защитником Жюлем Кунде. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сине-гранатовые намерены продлить контракт с Ямалем до 2030 года грядущим летом, когда ему исполнится 18 лет. Действующее трудовое соглашение воспитанника «Барселоны» рассчитано до лета 2026 года.

Каталонский клуб планирует пролонгировать договор с Рафиньей ещё на два-три года. Его действующее трудовое соглашение заканчивается по окончании сезона-2026/2027.

Несмотря на желание продлить контракт с Кунде, в «Барселоне» не считают это срочной задачей. Обратная ситуация наблюдается с полузащитником Френки де Йонгом, чьё трудовое соглашение истекает летом 2026 года. В команде хотят сохранить футболиста, однако ему нужно доказать свою полезность в оставшейся части сезона.

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