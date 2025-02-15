Руслан Нигматуллин: посылаю сигнал во вселенную, чтобы Карпин стал тренером «Динамо»

Бывший вратарь «Локомотива», ЦСКА и «Вероны» Руслан Нигматуллин высказался о возможном назначении Валерия Карпина, возглавляющего «Ростов», в московское «Динамо».

«Безусловно, возможное назначение Карпина в «Динамо» — интересная новость, которая может оказаться правдой. Валерий Георгиевич растёт как тренер, ему пора уже вернуться в Москву в амбициозный клуб с хорошими финансовыми возможностями и инфраструктурой. Мне кажется, этот вариант для обеих сторон будет очень интересным и полезным. Я поддерживаю это и посылаю сигнал во вселенную, чтобы это осуществилось», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Московское «Динамо» под руководством Марцела Лички по итогам осенней части сезона-2024/2025 находится на четвёртой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 35 очков в 18 матчах. «Ростов» с Валерием Карпиным заработал 26 очков и занимает седьмое место.