«Динамо» Москва — «Локомотив»: Тюкавин оформил дубль за шесть минут

В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются московские «Динамо» и «Локомотив». Команды играют на стадионе отеля JA Resort в Дубае (ОАЭ). На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу бело-голубых.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 41-й минуте Тюкавин оформил дубль.
Ранее, на 35-й минуте, счёт в матче открыл нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.
После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав также 35 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.
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- 15 февраля 2025
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