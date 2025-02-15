Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» установил рекорд по просмотрам в прямом эфире

Первый стыковой матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» (3:2), который прошёл во вторник, 11 февраля, установил новый рекорд по просмотрам в прямом эфире на стриминговой платформе Amazon Prime Video. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, более 4 млн человек смотрели игру в прямом эфире, что побило предыдущий рекорд, установленный во время выездной победы «Манчестер Сити» над «Арсеналом» (3:1) в матче английской Премьер-лиги в феврале 2023 года. Тогда игру в прямом эфире посмотрели более 3 млн зрителей.

Ответный матч между командами состоится в среду, 19 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» Мадриде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.