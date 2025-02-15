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Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» установил рекорд по просмотрам в прямом эфире

Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» установил рекорд по просмотрам в прямом эфире
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Первый стыковой матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» (3:2), который прошёл во вторник, 11 февраля, установил новый рекорд по просмотрам в прямом эфире на стриминговой платформе Amazon Prime Video. Об этом сообщает The Athletic.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'     2:2 Диас – 86'     2:3 Беллингем – 90+2'    

По данным источника, более 4 млн человек смотрели игру в прямом эфире, что побило предыдущий рекорд, установленный во время выездной победы «Манчестер Сити» над «Арсеналом» (3:1) в матче английской Премьер-лиги в феврале 2023 года. Тогда игру в прямом эфире посмотрели более 3 млн зрителей.

Ответный матч между командами состоится в среду, 19 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» Мадриде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

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