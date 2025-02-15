Гладилин: время созрело, чтобы сборная России выступала в официальных соревнованиях

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин считает, что пришло время для возвращения сборной России на международную арену.

«Нигерия и Замбия — хорошие сборные, с которыми России нужно будет играть в полную силу и серьёзно к ним подходить. В любом случае наша сборная будет играть с сильными соперниками, потому что рано или поздно мы вернёмся на международную арену. Время уже созрело для того, чтобы мы выступали в официальных соревнованиях», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре 2024 года подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).