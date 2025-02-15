Аршавин: если Вендел на 100% в форме, то он действительно лучший игрок РПЛ

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о полузащитнике сине-бело-голубых Венделе.

— Тимощук назвал Вендела самым сильным в команде. Согласны?

— Пока идёт зимняя пауза, объективно говорить, кто сейчас сильнейший игрок чемпионата, — нельзя. Вендел, безусловно, один из лучших игроков в лиге, а когда он в 100‑процентной форме, наверное, действительно лучший.

— Будет ли он мотивирован этой весной, учитывая его ситуацию?

— У меня сомнений нет. С ним разговаривали наверняка. Опять же, ему ничего не мешает играть. Руководство «Зенита» для него всегда делало все условия по высшему разряду, поэтому, уверен, эти полгода он доиграет на своём уровне и будет отдаваться полностью, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Вендел выступает в составе «Зенита» с 2020 года. За этот период он принял участие в 142 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 34 результативными передачами. Ранее было объявлено о переходе 27-летнего футболиста в «Ботафого» по окончании нынешнего сезона. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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