Валерий Кечинов: сборные Нигерии и Замбии — не Бруней, России не будет просто

Бывший нападающий сборной России Валерий Кечинов поделился мнением о предстоящих соперниках российской национальной команды в лице Нигерии и Замбии. 13 февраля РФС объявил, что в марте команда Валерия Карпина сыграет с Замбией, а 6 июня встретится с Нигерией.

«Сборная Нигерии — очень серьёзная команда, которая практически всегда выступает на чемпионатах мира и занимает серьёзные места на Кубке Африки. У Нигерии много футболистов, играющих в сильных европейских чемпионатах. С этой командой будет очень интересно встретиться. Что касается сборной Замбии, ничего не могу сказать, потому что о ней ничего не знаю. Но все африканские футболисты физически одарены, поэтому с ними будет непросто. Это не Бруней.

Радость будет тогда, когда Россию допустят ко всем международным соревнованиям. Сейчас пока живой интерес — посмотреть на уровень сборной России на фоне Нигерии», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме Непомнящий: Замбия и Нигерия — приличные соперники для сборной России

Как сборная России играет при Карпине: