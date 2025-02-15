Джамал Мусиала высказался о продлении контракта с «Баварией»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала прокомментировал продление контракта с мюнхенским клубом. Новое трудовое соглашение сторон рассчитано до 2030 года. Финансовые детали сделки не уточняются.

«Я действительно счастлив. «Бавария» — один из крупнейших клубов мира. Я сделал здесь свои первые шаги в профессиональном футболе и верю, что мы сможем добиться чего-то большого с этим клубом в ближайшие годы. Я чувствую себя как дома и в Мюнхене, и в клубе с нашими замечательными болельщиками. У нас есть много целей, которых мы хотим достичь. Я с нетерпением жду всего, что нам предстоит», — приводит слова Мусиалы официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Мусиала принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и шестью результативными передачами. Прошлое трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.