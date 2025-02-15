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Гвардиола: «Ливерпуль» уже не наберёт 100 очков в сезоне АПЛ, а «Сити» удалось сделать это

Гвардиола: «Ливерпуль» уже не наберёт 100 очков в сезоне АПЛ, а «Сити» удалось сделать это
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о текущих результатах «горожан» в сравнении с их предыдущими успехами.

«Вы видели, как играет «Ливерпуль» в нынешнем сезоне? Но они уже не смогут набрать 100 очков. Возможно, наберут 99 очков, но не 100. При этом посмотрите, какой сезон они проводят! Подобное заставило меня подумать: «Ух, что же нам удалось сделать» (по итогам сезона-2017/2018 «Манчестер Сити» набрал 100 очков в АПЛ, установив рекорд лиги. — Прим. «Чемпионата»).

Когда люди спрашивают: «О, Пеп, что случилось [с результатами «Манчестер Сити»]?» Но проблема в том, что это ненормально [результаты «горожан» в минувших сезонах]! Это было ненормальным и в прошлом. Кто в современном футболе наберёт 100 очков? Я жду. Кто выиграет АПЛ четыре раза подряд? Я жду...» — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

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