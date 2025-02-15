Валерий Гладилин: если «Динамо» займёт хорошее место в РПЛ, кто будет увольнять Личку?

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера «Динамо» Марцела Лички и потенциальном назначении на этот пост Валерия Карпина, который на текущий момент возглавляет «Ростов».

«Что касается возможного назначения Карпина в «Динамо», то я не верю слухам. Валерий уже давно работает в «Ростове». Когда случится возможная отставка Лички, у «Динамо», наверное, будут и другие варианты для назначения. Но до конца сезона ещё долго — вдруг Личка с «Динамо» займёт хорошее место в чемпионате? Ну и кто его будет увольнять? Тренер — человек, который зависит от результатов. Если у команды будут положительные результаты, значит, с ним продлят контракт. Если результата не будет, будут искать нового тренера», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.