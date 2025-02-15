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«Байер» может отпустить Алонсо в «Реал», несмотря на действующий контракт — Relevo

«Байер» может отпустить Алонсо в «Реал», несмотря на действующий контракт — Relevo
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У главного тренера «Байера» Хаби Алонсо есть договорённость с руководством клуба о переходе в мадридский «Реал». Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, у Алонсо очень хорошие отношения с генеральным директором «Байера» Фернандо Карро. Отмечается, что между ними существует соглашение: как только тренер захочет перейти в «Реал», немецкий клуб его отпустит, даже если у него будет действующий контракт.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Хаби Алонсо может перейти в мадридский «Реал» по окончании нынешнего сезона. Контракт тренера с нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года.

Алонсо возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. По итогам сезона-2023/2024 под руководством испанского специалиста клуб из Леверкузена завоевал золотые медали чемпионата Германии, выиграл Кубок Германии, а также стал финалистом Лиги Европы.

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