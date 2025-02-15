Гвардиола: нужно иметь 40 игроков в составе для участия во всех турнирах, это невозможно

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о проблеме загруженного календаря, способного привести к травмам футболистов.

«Мы не можем остаться с одним составом из-за проблем, которые были у нас. К тому же футболисты много играли и устали. Эмоционально — тоже, поскольку мы проиграли много матчей, ведя в счёте 1:0 за 10 минут до конца. Когда вы уступаете «Арсеналу» со счётом 0:3 или 1:5, то это легко пережить. Но, когда подобное происходит в матчах с «Брентфордом», «Манчестер Юнайтед», мадридским «Реалом» — это куда сложнее.

[Ситуация] не изменится из-за сокращения количества матчей в АПЛ, ведь ещё есть Кубок лиги… Единственное решение, которое я вижу, — 40 футболистов в команде. [Но это] невозможно. Клубы обанкротятся. Как содержать 40 игроков с их зарплатами, трансферами и всем остальным? Это невозможно...» — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: