Наумов: пакет доверия к Личке исчерпался, Карпин добавит «Динамо» стержня в организации

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался по поводу слухов о возможном появлении работающего с «Ростовом» и сборной России Валерия Карпина во главе тренерского штаба бело-голубых летом 2025 года.

«Мне очень нравилось назначение Лички в «Динамо» — он неплохо себя показал в «Оренбурге». В первый год всё было хорошо, но потом у Лички пропал запал и изюминка, поэтому и команда стала играть не очень ярко. В этой связи для динамовцев, которые мечтают выиграть золото чемпионата России, решение о замене тренера вполне оправданное. Пакет доверия к Личке исчерпался.

Назначение Карпина в «Динамо» было бы очень хорошей вещью, ведь он показал себя сильным тренером в сборной России и в «Ростове», где при нём растут молодые. Валерий — инициативный человек, он всё время в поиске. Я знаком с Карпиным и знаю, как он любит свою профессию. Но чрезмерная эмоциональность Валерия может стать проблемой, ведь в «Динамо» другое давление. Думаю, Карпин добавит «Динамо» стержня в организации игры, чего не хватает команде. У них игра рассыпается на части — то один футболист ярко выступит, то другой. Если случится такое назначение, «Динамо» серьёзно будет конкурировать за призовую тройку, ведь у них неплохой состав.

Не думаю, что «Ростов» рассыпется после ухода Карпина, ведь там работает спортивный директор Рыскин. Я знаю, как он умеет работать с кадрами. Он подберёт не просто сильных игроков, а тех, кто вольётся в команду. В клубе сформирована определённая система, поэтому они подберут тренера на замену Карпину», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.