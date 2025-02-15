Дубль Тюкавина позволил «Динамо» победить «Локомотив» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались московские «Динамо» и «Локомотив». Команды играли на стадионе отеля JA Resort в Дубае (ОАЭ). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу бело-голубых.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 35-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. На 41-й минуте Тюкавин оформил дубль.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав также 35 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

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