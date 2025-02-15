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Частный самолёт Роналду был замечен в Манчестере

Частный самолёт Роналду был замечен в Манчестере
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Частный самолёт нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду был замечен в аэропорту Манчестера. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в соцсети X (ранее Twitter).

Пресс-служба поделилась коротким видео самолёта с логотипом CR7 на посадочной полосе аэропорта. Видео было подписано эмодзи с сердечками и глазами. Однако находится ли сам Роналду в Манчестере — пока неизвестно.

Сегодня, 15 февраля, в Манчестере на стадионе «Этихад» пройдёт матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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