Частный самолёт Роналду был замечен в Манчестере

Частный самолёт нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду был замечен в аэропорту Манчестера. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в соцсети X (ранее Twitter).

Пресс-служба поделилась коротким видео самолёта с логотипом CR7 на посадочной полосе аэропорта. Видео было подписано эмодзи с сердечками и глазами. Однако находится ли сам Роналду в Манчестере — пока неизвестно.

Сегодня, 15 февраля, в Манчестере на стадионе «Этихад» пройдёт матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.