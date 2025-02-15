Хомуха: сборная Нигерии приедет без основных футболистов — Осимхена в России не будет

Российский тренер Дмитрий Хомуха поделился мнением о предстоящих соперниках российской национальной команды в лице Нигерии, Замбии и Беларуси. 13 февраля РФС объявил, что в марте команда Валерия Карпина сыграет с Замбией, 6 июня встретится с Нигерией, а 10 июня — с Беларусью.

«Несомненно, сборные Нигерии, Замбии и Беларуси — более хорошие соперники, чем Бруней. Если нигерийцы будут играть своим оптимальным составом, это будет очень хороший и информативный спарринг. Всегда нужно надеяться на лучшее, но мне кажется, что сборная Нигерии приедет без основных футболистов — Осимхена в России не будет. Но для нас даже сборная Беларуси — неплохой соперник, хотя мы не так давно с ними играли», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Как сборная России играет при Карпине: