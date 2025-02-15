Гвардиола: «Ливерпуль» и «Арсенал» всегда были сильнее «Сити», но мы хорошо владели мячом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, что изменилось в игре «горожан», из-за чего их результаты в нынешнем сезоне стали хуже.

«Ливерпуль» всегда был сильнее нас. «Арсенал» всегда был сильнее нас. Но раньше мы уверенно владели мячом, а теперь страдаем, когда он у нас. Принимаю, что нам будет непросто, когда мяч у соперника. Но теперь наша команда страдает, когда мяч у нас!

Такого никогда не было раньше, нам было комфортно. Я не могу измениться и не могу на протяжении трёх дней приходить в зал и заставлять игроков становиться сильнее, быстрее, проворнее. Этого не произойдёт!» — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Материалы по теме Гвардиола: нужно иметь 40 игроков в составе для участия во всех турнирах, это невозможно

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: