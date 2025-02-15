«Лестер» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 15:30 мск

Сегодня, 15 февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лестер Сити» и лондонский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Сэмюэл Барротт. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Лестер» занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 17 очков за 24 встречи. «Арсенал» заработал 50 очков после 24 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 57 очков за 24 матча.