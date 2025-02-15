Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лестер» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 15:30 мск

«Лестер» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 15:30 мск
Комментарии

Сегодня, 15 февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лестер Сити» и лондонский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Сэмюэл Барротт. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
15 февраля 2025, суббота. 15:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лестер» занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 17 очков за 24 встречи. «Арсенал» заработал 50 очков после 24 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 57 очков за 24 матча.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Главный тренер «Арсенала» Артета рассказал, кем заменит травмированного Хаверца
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android