Антон Бобёр считает, что Зиньковский поможет «Крыльям Советам»

Бывший российский футболист Антон Бобёр высказался о возможном возвращении полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского в «Крылья Советов».

«Зиньковский провёл в «Крыльях Советов» хорошие годы, проявил себя, и его любят болельщики, поэтому у Антона не должно возникнуть с адаптацией. Мне кажется, что Зиньковский поможет «Крыльям Советам» в футбольном плане», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Антон Зиньковский перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» летом 2022 года, сумма трансферной компенсации, по данным портала Transfermarkt, составила € 3,2 млн. В осенней части текущего сезона вингер сыграл за красно-белых в 13 матчах во всех турнирах (семь — в РПЛ) и отметился тремя результативными передачами в Кубке России.