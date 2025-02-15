Зиньковский в шаге от перехода в «Крылья Советов» на правах аренды — источник

«Спартак» и «Крылья Советов» практически договорились о переходе крайнего нападающего Антона Зиньковского в самарский клуб на правах аренды. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против». Данную информацию также подтверждают источники «Чемпионата».

Согласно сведениям источника, обсуждение сделки находится на финальной стадии.

28-летний футболист выступал в составе «Крыльев Советов» с 2019 по 2022 год. За этот период он принял участие в 117 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 31 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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