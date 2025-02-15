Стало известно, когда Зиньковский прибудет в расположение «Крыльев Советов»

Крайний нападающий «Спартака» Антон Зиньковский в воскресенье, 16 февраля, вылетит в расположение «Крыльев Советов» для завершения перехода на правах аренды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

28-летний футболист выступал в составе «Крыльев Советов» с 2019 по 2022 год. За этот период он принял участие в 117 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 31 результативной передачей.

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