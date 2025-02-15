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Лука Джорджевич: возвращение в Россию могло бы быть хорошим вариантом для меня

Лука Джорджевич: возвращение в Россию могло бы быть хорошим вариантом для меня
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Черногорский нападающий Лука Джорджевич, который находится в статусе свободного агента, заявил, что у него было предложение из России, но он не смог его принять.

«Конечно, я рассматриваю возвращение в Россию, это могло бы быть [хорошим] вариантом для меня. Ко мне был интерес из России, но в итоге я не смог принять это предложение. Название клуба раскрывать не буду. В данный момент жду новых предложений», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

30-летний нападающий выступал в России за «Зенит», тульский «Арсенал», «Локомотив» и «Сочи». Последним клубом футболиста была кипрская «Кармиотисса», за которую Джорджевич провёл 15 матчей, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 300 тыс.

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