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Стало известно, где состоится матч между сборными России и Беларуси

Стало известно, где состоится матч между сборными России и Беларуси
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Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич ответил на вопрос, где пройдёт товарищеский матч со сборной России, назначенный на 10 июня.

«Матч пройдёт в Минске, но ещё не можем ответить, на какой арене, поскольку новый стадион ещё не введён в эксплуатацию. На сегодняшний день есть только стадион «Динамо», на который мы можем рассчитывать. По месту проведения матча будем ориентироваться, исходя из сроков открытия нового стадиона. Этот вопрос лежит не в зоне нашей ответственности. Когда сами будем понимать, сразу разместим информацию на различных информационных ресурсах», — приводит слова Василевича «РИА Новости Спорт».

Российская федерация футбола (РФС) объявила о проведении товарищеской игры с Беларусью 13 февраля. В марте сборная России в товарищеском матче встретится с Замбией, а 6 июня сыграет с Нигерией.

Сборная Беларуси занимает 98-е место в рейтинге ФИФА. В 2024 году Россия проводила товарищеский матч с белорусской национальной командой, в котором подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 4:0.

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