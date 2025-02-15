Игнатьев: буду с нетерпением ждать матчи сборной России, хоть соперники и не того уровня

Российский тренер Борис Игнатьев поделился мнением о предстоящих соперниках сборной России в лице Нигерии, Замбии и Беларуси. 13 февраля РФС объявил, что в марте команда Валерия Карпина сыграет с Замбией, 6 июня встретится с Нигерией, а 10 июня — с Беларусью.

«Похвально, что сборная России нашла соперников на 2025 год. Будем ждать матчи с Беларусью, Нигерией и Замбией. Понятно, что это далеко не Франция или Англия. Мы уже играли с командами такого уровня, например, с Беларусью. Необходимо и дальше формировать команду, выстраивать требования к футболистам. Буду с нетерпением ждать эти матчи, хоть и понимаю, что это не тот уровень.

Нигерия всегда была добротной командой с точки зрения мощности и индивидуального мастерства. Им явно не достаёт командой игры и взаимодействия. Но атлетически — на высшем уровне», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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Как сборная России играет при Карпине: